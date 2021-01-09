المالية النيابية تناقش العجز "الكبير" في موازنة 2021

شفق نيوز/ ناقشت اللجنة المالية النيابية يوم السبت مشروع موازنة عام 2021 والعجز "الكبير" فيها قبل طرحه في البرلمان للمناقشة.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة عقد برئاسة هيثم الجبوري رئيس اللجنة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وحددت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها، جملة من النقاط الاساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها "نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات".

وأشارت إلى "أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلاً عن مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة".

وكانت الحكومة العراقية قد أقرت مسودة المشروع الشهر الماضي وأرسلته إلى البرلمان لغرض مناقشته خلال الأسابيع المقبلة وإقرارها.

ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.