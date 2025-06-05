المالية النيابية تكشف عن تسريع العمل بحقل غازي وسط العراق

شفق نيوز/ أكد عضو لجنة المالية النيابية مضر الكروي، يوم الخميس، أن وزارة النفط اتفقت مع الشركة الصينية على تقليص مدة العمل في حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى.

وقال الكروي لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط وقعت في العام الماضي عقداً مع شركة جيرا الصينية وشركة بتروعراق، لتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى والذي سيساعد على توفير الغاز المحلي بدلاً عن المستورد في تشغيل المحطات الكهربائية".

وأضاف أن "وزارة النفط اتفقت مع الشركة الصينية على تقليص مدة العمل في حقل المنصورية من 42 شهراً إلى 20 شهراً، للتطوير والتفعيل والعمل في الحقل"، مبيناً أن "المرحلة الأولى ستبدأ بإنتاج 100 مقمق يومياً وبعدها الإنتاج يرتفع تدريجياً بالمراحل الأخرى وصولاً إلى 300 مقمق يومياً".

وبين أن "الغاز المنتج من حقل المنصورية سيساهم في تقليص حاجة العراق من الغاز المستورد واعتماده على الغاز المحلي في تشغيل المحطات الكهربائية، والمساهمة بتوفير ملايين الدولارات التي تصرف على استيراد الغاز".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، قد أعلن يوم الخميس 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، عن توقيع عقد تطوير حقل المنصورية الغازي بطاقة 300 مقمق، فيما أشار إلى أن عقود جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ستضيف أكثر من 850 مقمق من الغاز بحدود 750 ألف برميل من النفط الخام.

وقالت الوزارة في بيان، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد رعى فعالية توقيع عقد تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى التي جرت الخميس في مقر الوزارة بطاقة 300 مقمق".

يشار إلى أن موقع Global Fire Power قد كشف أن استهلاك العراق من الغاز الطبيعي بلغ أكثر من 19 مليار متر مكعب خلال العام الحالي 2025، ليحل في المرتبة 38 عالمياً في قائمة أكثر الدول استهلاكاً لهذه المادة الحيوية.