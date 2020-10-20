المالية النيابية تكشف عن الفئات المشمولة بالاستقطاعات وضريبة الدخل

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن الفئات المشمولة بالاستقطاعات وضريبة الدخل في حال اللجوء اليها بسبب الازمة المالية الحالية.

وقالت عضو اللجنة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اخلاص الدليمي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الموظفين غير مشمولين باي استقطاعات او ضريبة دخل محتملة لمواجهة العجز المالي خلال الفترات القادمة"، مبينة أن "الاستقطاعات تشمل الدرجات الوظيفية الخاصة كمدير عام فما فوق".

واستبعدت الدليمي تكرار ازمة، "تأخر الرواتب" لشهر تشرين الحالي بعد وصول قانون الاقتراض الى البرلمان العراقي والذي سيناقشه البرلمان في جلسته المقررة الاسبوع القادم".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إدراج قانون تمويل العجز المالي على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل، مؤكدة قدرة الحكومة العراقية على تأمين رواتب الموظفين للأشهر المتبقية للعام 2020.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب ستدرج قانون تمويل العجز المالي للعام 2020 على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى أن "القانون يحتاج إلى عدة جلسات للقراءة أولى وثانية قبل التصويت".

ويقدر حجم إجمالي الانفاق في موازنة 2020 بنحو(148) تريليون دينار، وبعجز تخيميني يصل (81) تريليون دينار، فيما بلغت الايرادات نحو (67) تريليون دينار.