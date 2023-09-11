المالية النيابية تقلل من أهمية ارتفاع أسعار صرف الدولار: لاتضر بالأسواق

شفق نيوز/ عدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، تذبذب وارتفاع اسعار صرف الدولار الأمريكي "غير مؤثرة على الأسواق المحلية"، فيما كشفت عن خطط لتقليل الحاجة للدولار في السوق السوداء.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لوكالة شفق نيوز، ان الحكومة العراقية توفر احتياجات السوق من البضائع المستوردة والاستحقاقات المعيشية واحتياجات المسافرين للدولار عبر نافذة بيع العملة بالأسعار الرسمية (1320 دينار) بنسبة 80% .

وبين الكاظمي أن أسباب الارتفاع هي حاجة التجار بنسبة 20% من الاحتياجات العامة للسوق العراقية لاستيراد بضائع من دول غير مسموح التعامل معها بالدولار وهذا ابرز اسباب ارتفاع سعر الدولار.

وأكد الكاظمي، ان الحكومة تبذل جهودا وخططا مستمرة لتقليل الحاجة للدولار في الاسواق السوداء والحفاظ على استقرار أسعار الصرف وتأمين كافة الاحتياجات الأساسية للدولار.

وعد الكاظمي، ارتفاع وتذبذب أسعار صرف الدولار الحالية غير مؤثرة على السوق العراقي، مؤكدا أن تداول البضائع يتم بشكل انسيابي.