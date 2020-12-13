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المالية النيابية تعول على ارتفاع الايراد المالي لتقليل العجز في موازنة 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-13T19:49:50+0000
المالية النيابية تعول على ارتفاع الايراد المالي لتقليل العجز في موازنة 2021

شفق نيوز/ أعرب عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، يوم الاحد، عن أمله بحصول ارتفاع في إيرادات الدولة من العائدات النفطية وغيرها لتخفيض العجز في موازنة 2021، وتجنب الحاجة الى الاقتراض الداخلي او الخارجي.

وقال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع الايرادات المالية، النفطية وغير النفطية، مع تغيرات الوضع الحالي، من الضرائب والجباية والمنافذ الحدودية، كل هذا سيساعد الحكومة في سد العجز المالي في الموازنة العامة للعام 2021".

وأضاف أن "ارتفاع أسعار النفط وتحسن الإيرادات غير النفطية سيساعد الحكومة أيضا بتوفير السيولة المالية دون اللجوء إلى الاقتراض المالي".

وأكد كوجر ان "القروض التي حصلت عليها الحكومة في وقت سابق وآخرها 12 تريليون دينار، أتت بأسوأ الظروف التي يمر به العراق".

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