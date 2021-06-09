المالية النيابية تعلّق على ارتفاع الدولار وتوضح السبب

شفق نيوز/ علّقت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، على الارتفاع المتواصل لأسعار الدولار أمام الدينار في الأسواق المحلية.

وقال عضو اللجنة أحمد الحاج رشيد لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي جاء بسبب العرض والطلب وتعامل التجار واعتمادهم على العملة الأجنبية وتفضيلها على العملة المحلية".

وأضاف إن "الكثير من المواطنين يقتنون الدولار ويقومون بتخزينه في المنازل وتفضيله على الدينار العراقي، وهذا سبب آخر لارتفاع أسعار صرف وتجاوزها لـ150 ألف لكل 100 دولار".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 150000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء 149500 دينارا عراقيا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا إذ بلغ سعر البيع 150200 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 150000 دينار لكل مائة دولار أمريكي.