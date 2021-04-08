المالية النيابية تصف فوائد سلف الرافدين بـ"الفاحشة" وتطالب باعادة التقديم الالكتروني

شفق نيوز/ وصفت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، فوائد سلف وقروض مصرف الرافدين بـ"الفاحشة" والخيالية، مطالبة المصرف ووزارة المالية بإعادة العمل بالتقديم الالكتروني على السلف والقروض لتفادي كارثة وبائية.

وقال عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري لوكالة شفق نيوز؛ انه تلقى شكاوى كثيرة ومستمرة حيال آليات منح السلف للموظفين من قبل مصرف الرافدين بسبب بطء الآليات والفوائد الفاحشة المترتبة على السلف، إلى جانب إلغاء التقديم الالكتروني وإجبار الموظفين على التجمعات الخطيرة التي ربما تقود لزيادة الاصابات بكورونا ووقوع كوارث وبائية.

وبين الجبوري؛ ان مصرف الرافدين قام بإلغاء التقديم الالكتروني والعودة لتقديم معاملة وكتابة استمرارية وروتين وواسطات ورشاوى وهذا انتهاك للعقد المبرم بين الرافدين والوزارات الموطنة لديه.

وانتقد الجبوري نسب الفوائد العالية والخيالية المترتبة على السلف والتي تبلغ 9% إذ تبلغ نسبة الفائدة المترتبة على قرض قرض 5 ملايين؛ مليونان و700 ألف دينار، و6 ملايين دينار على قرض الـ10 ملايين، و8 ملايين دينار على قرض الـ15 مليون، و10 ملايين دينار على قرض الـ20 مليون، و13 مليون دينار على قرض الـ25 مليونا.

ولفت الجبوري الى مصاعب وعراقيل كبيرة وضعها مصرف الرافدين أمام طالبي القروض والسلف أبرزها الغاء تحديد السلف للموظفين بـ 5 و10 مليون دينار فقط، والعودة لآليات قديمة وإجراءات معقدة مقابل تعطيل فائدة بطاقة الماستر كارد وافراغها من جميع الفوائد للموظفين.

واضاف ان "سياسة وممارسات مصرف الرافدين دفعت موظفين محتاجين لظروف معيشية وصحية للاقتراض من المكاتب الأهلية التي تأخذ ربا فاحش وتحتال على الموظف ومشاكل كثيرة تحدث الآن بسبب مصرف الرافدين وعراقيل وآليات السلف التي يعتمدها وبعض المكاتب والسماسرة يسرقون الرواتب و يحتالون على المحتاجين من الموظفين".

وطالب عضو المالية النيابية وزارة المالية ومصرف الرافدين، بإعادة النظر بآليات السلف وتسهيل إجراءاتها أمام المواطنين في ظل الازمة الصحية والمالية المتفاقمة التي تعانيها البلاد مشددا على ضرورة خفض نسب الفوائد ورفع سقف السلف المالية لتأمين الاحتياجات الحياتية والمعيشية للموظفين.