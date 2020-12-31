المالية النيابية تصف النفقات الجارية لموازنة 2021 بالـ"كبيرة جدا"

شفق نيوز/ وصف عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، النفقات الجارية في موازنة عام 2021 بالـ"كبيرة جدا، مشيرا الى انه من السابق لأوانه الحكم عليها.

وقال كوجر في حديث لوكالة شفق نيوز، يوم الخميس، ان "النفقات الجارية التي جاءت بها موازنة عام 2021 والبالغة 136 ترليون دينار تعتبر كبيرة جدا"، مبينا ان "الحكومة صرفت كامل النفقات التشغيلية في موازنة عام 2020 ولم تصل الى 80 ترليون دينار".

وأضاف كوجر؛ أن "هناك فرقاً يبلغ 56 ترليون دينار زيادة في الموازنة التشغيلية بموازنة 2021، وهو رقم كبير جدا"، مبينا أنه "من المفترض أن تكون النفقات قريبة جدا في موازنة العام الحالي والمقبلة، لأنه ليس هناك شي جديد يمكن إضافته في موازنة العام المقبل لترتفع بهذا الشكل".

واشار كوجر الى ان "الموازنة بحاجة الى تدقيق ومن السابق لأوانه الحكم عليها"، لافتا الى ان "اللجنة المالية ستقوم بتدقيق كل الأرقام التي جاءت بها الموازنة".

وقامت الحكومة بارسال موازنة عام 2021 الى البرلمان للتصويت عليها وقد بلغت حجم هذه الموازنة 163 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 ترليون دينار.