المالية النيابية تسجل توسعاً كبيراً "غير ضروري" في انفاق وزارة الكهرباء

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، عن تسجيل وزارة الكهرباء توسعاً كبيراً في الانفاق غير الضروري بموازنة 2021، مشيرة في ذات الوقت الى "قلة تجهيز الطاقة".

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري استضافت، اليوم، وزير الكهرباء ماجد حنتوش والوفد المرافق له لمناقشة تخصيصات الوزارة المالية ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 .

وأكدت اللجنة المالية، وفق البيان، أنها سجلت توسعاً كبيراً في انفاق الوزارة الذي يحتاج لإعادة دراسة وتقنين بما يتلاءم وتوجه اللجنة في ضغط النفقات غير الضرورية مع تعظيم ايرادات الدولة من خلال تفعيل الجباية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بهذا المجال .

وأوضحت اللجنة أنها ناقشت مشاكل الوزارة منها العقود والاجور اليومية وقلة تجهيز الطاقة الكهربائية والذي لا يتناسب مع ما تم إنفاقه من أموال على قطاع الكهرباء، مشددة على ضرورة ان تذهب الاموال المخصصة في هذه الموازنة بعد اعادة النظر بحجمها إلى الأماكن التي تسهم بتطوير قطاع الطاقة بما يضمن زيادة ساعات التجهيز، فضلاً عن صيانة خطوط النقل وإزالة التجاوزات على الشبكة الكهربائية .

من جانبه قدم وزير الكهرباء، وفق البيان، شرحاً استعرض فيه ابرز المعوقات التي تواجه الوزارة وحجم التخصيصات المطلوبة لإنجاز المشاريع وصيانة المحطات الكهربائية .