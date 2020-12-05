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المالية النيابية ترهن انخفاض عجز موازنة 2021 بأربعة شروط

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-05T16:40:10+0000
المالية النيابية ترهن انخفاض عجز موازنة 2021 بأربعة شروط

شفق نيوز/ رهنت اللجنة المالية النيابية يوم السبت انخفاض نسبة العجز في موازنة 2021 الى تحقق 4 شروط.

وقال عضو اللجنة جمال احمد كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "انخفاض وتقليل العجز المتوقع في موازنة 2021 مرهون باستمرار تعافي اسعار النفط، ورفع مقدار التصدير للاسواق العالمية باتفاق بين منظمتي النفط العالميتين، وتطبيق ورقة الاصلاح الاقتصادي في العراق بشكل شامل وجدي، الى جانب ضغط النفقات ومعالجة جميع ابواب الهدر والفساد".

وبين أن "العجز في موازنة 2021، لا يقل عن 35 تريليون دينار، وسيتم تغطيته عبر القروض".

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة. ويعيش البلد أزمة مالية خانقة خلال العام الجاري جراء تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.

ولم يقر العراق موازنة مالية للعام الجاري نتيجة الظروف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والتي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.

وعزا كوجر ارتفاع اسعر النفط في الاسواق العالمية والتي لامست 50 دولارا للبرميل الواحد الى قرب اطلاق وتوزيع لقاحات فيروس كورونا في دول العالمية ما انعش سوق النفط العالمية من جديد، إضافة إلى الاتفاقات  التي ابرمت مؤخرا في تحديد كميات التصدير وفقا لظروف وتداعيات الوضع العالمي وتأثيرات جائحة كورونا.  

ورجح كوجر تعافي سوق النفط العالمية نحو الافضل بعد اطلاق لقاحات كورونا ومدى فاعليتها.

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