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المالية النيابية ترجح إقرار موازنة 2021 في هذا التاريخ

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-28T16:22:02+0000
المالية النيابية ترجح إقرار موازنة 2021 في هذا التاريخ

شفق نيوز/ رجت اللجنة المالية النيابية يوم السبت اقرار موازنة 2021 نهاية شهر كانون الثاني المقبل، مستبعدة في الوقت نفسه العودة للاقتراض مرة أخرى.

وقالت عضو اللجنة إخلاص الدليمي لوكالة شفق نيوز إن "التنسيق والمباحثات مستمران بين الحكومة والبرلمان للإسراع بإرسال قانون موازنة العام المقبلة خلال الفترة الحالية ومناقشته في البرلمان للوصول الى اقراره بالسرعة الممكنة".

وأشارت إلى أن لجنتها خاطبت الحكومة بكتب رسمية للاسراع بارسال الموازنة وتجنب اي تأخير ينعكس سليا على البلاد.

واستبعدت الدليمي تجدد ازمة الرواتب مرة اخرى والعودة للاقتراض لتأمينها بعد تصاعد اسعار النفط وتعافيها بشكل ملحوظ في الاسواق العالمية، مؤكدةً اغلاق ملف الاقتراض دون عودة.

واضافت ان البرلمان يواصل ضغطه على الحكومة لانجاز بنود الموازنة وتأمين الاستحقاقات الاساسية لجميع قطاعات الدولة وفق رؤية مالية واقتصادية مجدية.

وتترقب الاوساط الرسمية والشعبية اقرار موازنة العام القادم بجدول زمني لا يتجاوز الشهر الاول من العام المقبل، وسط مخاوف من عودة ازمة تأخر الرواتب على خلفية تصريحات لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بصعوبة وعجز الحكومة دفع رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني في حال عدم اقرار الموازنة.

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