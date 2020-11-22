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المالية النيابية ترجح حصول عجز في موازنة 2021 بنسبة خمسين بالمائة

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-22T13:12:59+0000
المالية النيابية ترجح حصول عجز في موازنة 2021 بنسبة خمسين بالمائة

شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، امتلاكها الوقت الكافي لإقرار قانون الموازنة العامة قبل حلول العام 2021، فيما رجحت أن تكون قيمة العجز بنسبة 50%.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار لـوكالة شفق نيوز، أن "مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 لم تصل بعد إلى مجلس النواب"، مشيرا إلى أن اللجنة بانتظار إقرارها من قبل مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن "مجلس النواب يمتلك الوقت الكافي لإقرار قانون الموازنة قبل حلول العام 2021"، مبيناً أنه "حسب التوقعات فأن قيمة العجز بالموازنة ستكون أكثر من 50% من حجم النفقات التشغيلية".

وبين الصفار، أن "سعر برميل النفط بالموازنة العامة سيحدد بـ 40 دولارا ، وقد يتغير مع ارتفاع أسعار النفط في الفترة المقبلة".

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