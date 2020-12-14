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المالية النيابية ترجح تعديل سعر احتساب النفط بالموازنة إلى 49 دولارا

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-14T07:24:22+0000
المالية النيابية ترجح تعديل سعر احتساب النفط بالموازنة إلى 49 دولارا

شفق نيوز/ رجحت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، إجراء تغييرات على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 وتعديل احتساب أسعار النفط.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي لوكالة شفق نيوز، إن "تعافي أسعار النفط ووصولها إلى 50 دولارا سيساهم في تقليل العجز المالي في الموازنة العامة للعام 2021 بعد أن كان قيمة العجز يقدر ب 50 ٪ من المبلغ الإجمالي للموازنة.

وأضاف إن "الحكومة ترى من الضروري رفع أسعار النفط بالموازنة العامة يتناسب مع السعر الحالي للنفط في الأسواق العالمية"، لافتا إلى إن "الموازنة عدت سابقا من قبل المالية بسعر 41 دولارا للبرميل الواحد".

ورجح السعداوي، إن "تقوم الحكومة برفع أسعار النفط في قانون الموازنة من 41 إلى 49 دولارا"، لافتا إلى إنه "لا يوجد موعد محدد لإقرار قانون الموازنة بمجلس الوزراء".

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