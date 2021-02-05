المالية النيابية تحسم الجدل بشأن تغيير سعر الدولار في الموازنة

شفق نيوز/ ردت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، على طلبات أعضاء مجلس النواب بشأن تغيير سعر الدولار بقانون الموازنة، فيما أكدت أن السعر ثابت وفق المحدد من قبل الحكومة.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا لـوكالة شفق نيوز، إن "سعر الدولار ثابت ولم يتم التلاعب به وعلى اعتبار إنه حدد وفق السياسة المالية للحكومة العراقية".

وأضاف إن "طلبات أعضاء مجلس النواب بشأن تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، لا تتعدى كونها طلبات فقط"، مؤكدا أن "اللجنة المالية النيابية لا تمتلك أي صلاحية بتغيير سعر الصرف".

وتابع ميرزا، أن "اللجنة المالية النيابية عملت وفق الصلاحيات الممنوحة لها فقط من تعديل واستبدال بعض مواد قانون الموازنة للعام 2021".

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي كشف في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، عن تقديم طلب من قبل مجموعة من النواب لتغيير سعر صرف الدولار الامريكي الى 130 الف دينار عراقي بقانون الموازنة العامة للعام 2021.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.