سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالية النيابية تحذر الحكومة العراقية من "انهيار مالي وشيك"

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-28T10:47:13+0000
المالية النيابية تحذر الحكومة العراقية من "انهيار مالي وشيك"

شفق نيوز/ حذرت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، الحكومة العراقية من "انهيار مالي" نتيجة عدم السيطرة على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يعتمد بشكل أساس على الواردات النفطية"، موضحاً أن "أي انخفاض باسعار النفط سيتسبب بانهيارٍ مالي نتيجة عدم سيطرة الحكومة على سعر صرف الدولار".

وأضاف السعداوي، أن "الوضع المالي في العراق بدء بالانهيار بشكل كبير، دون أي معالجة او حلول للحكومة"، محذراً من "عدم التوجه إلى ايرادات الجمارك والمنافذ الحدودية والضرائب والرسوم التي تفرض على البضائع والسلع المستوردة".

ولفت السعداوي، إلى "حاجة العراق إلى حلول وخطط مناسبة لمعالجة الأزمة المالية لإنقاذ العملة المحلية (الدينار العراقي) من الانهيار المالي والسيطرة على السوق".

وسبق أن وجهت اللجنة المالية النيابية، تحذيراً إلى البنك المركزي العراقي من انهيار الدينار أمام الدولار الأمريكي، وطالبت الحكومة بفرض إجراءات على المصارف الاهلية والسيطرة على السوق.

ويستبعد "مظهر محمد صالح" المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في الفترة المقبلة، مركدا  قدرة البنك المركزي بالسيطرة على سعر الصرف.

وبعد قرار الحكومة بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي أواخر العام 2020، وصل سعر صرف كل 100 دولار الى 145 ألف دينار.

وتم تثبيت هذا السعر في الموازنة الاتحادية لسنة 2021، ومنذ ذلك الحين ولغاية الان لم يشهد سعر صرف الدولار استقراراً حيث استمر لمدة نحو ثلاثة أشهر دون سعر الصرف الرسمي، ليرتفع في الاشهر الاخيرة ويصل الى 151 الف دينار لكل 100 دولار.

 

related

المالية النيابية تكشف سببين وراء العجز بموازنة 2020 وتحذر من انهيار اقتصاد العراق

Date: 2019-09-15 11:44:00
المالية النيابية تكشف سببين وراء العجز بموازنة 2020 وتحذر من انهيار اقتصاد العراق

المالية النيابية تتوقع احتساب برميل النفط بـ45 دولارا في موازنة 2021

Date: 2020-11-25 17:21:04
المالية النيابية تتوقع احتساب برميل النفط بـ45 دولارا في موازنة 2021

المالية البرلمانية تعلن اتفاقاً مع الكاظمي لتمرير "الاقتراض" بمبلغ "مناسب"

Date: 2020-11-09 18:12:45
المالية البرلمانية تعلن اتفاقاً مع الكاظمي لتمرير "الاقتراض" بمبلغ "مناسب"

المالية العراقية تطق رواتب الموظفين لشهر كانون الأول

Date: 2020-12-13 09:04:20
المالية العراقية تطق رواتب الموظفين لشهر كانون الأول

بعد تمرير الموازنة.. قفزة بسعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-01 06:48:36
بعد تمرير الموازنة.. قفزة بسعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

قفزة بأسعار الدولار

Date: 2021-05-28 07:48:03
قفزة بأسعار الدولار

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2021-01-21 07:19:34
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

قرب الحدود العراقية.. إيران تعلن اكتشاف حقل باحتياطي 53 مليار برميل نفط

Date: 2019-11-10 12:24:41
قرب الحدود العراقية.. إيران تعلن اكتشاف حقل باحتياطي 53 مليار برميل نفط