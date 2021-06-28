المالية النيابية تحذر الحكومة العراقية من "انهيار مالي وشيك"

شفق نيوز/ حذرت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، الحكومة العراقية من "انهيار مالي" نتيجة عدم السيطرة على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يعتمد بشكل أساس على الواردات النفطية"، موضحاً أن "أي انخفاض باسعار النفط سيتسبب بانهيارٍ مالي نتيجة عدم سيطرة الحكومة على سعر صرف الدولار".

وأضاف السعداوي، أن "الوضع المالي في العراق بدء بالانهيار بشكل كبير، دون أي معالجة او حلول للحكومة"، محذراً من "عدم التوجه إلى ايرادات الجمارك والمنافذ الحدودية والضرائب والرسوم التي تفرض على البضائع والسلع المستوردة".

ولفت السعداوي، إلى "حاجة العراق إلى حلول وخطط مناسبة لمعالجة الأزمة المالية لإنقاذ العملة المحلية (الدينار العراقي) من الانهيار المالي والسيطرة على السوق".

وسبق أن وجهت اللجنة المالية النيابية، تحذيراً إلى البنك المركزي العراقي من انهيار الدينار أمام الدولار الأمريكي، وطالبت الحكومة بفرض إجراءات على المصارف الاهلية والسيطرة على السوق.

ويستبعد "مظهر محمد صالح" المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في الفترة المقبلة، مركدا قدرة البنك المركزي بالسيطرة على سعر الصرف.

وبعد قرار الحكومة بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي أواخر العام 2020، وصل سعر صرف كل 100 دولار الى 145 ألف دينار.

وتم تثبيت هذا السعر في الموازنة الاتحادية لسنة 2021، ومنذ ذلك الحين ولغاية الان لم يشهد سعر صرف الدولار استقراراً حيث استمر لمدة نحو ثلاثة أشهر دون سعر الصرف الرسمي، ليرتفع في الاشهر الاخيرة ويصل الى 151 الف دينار لكل 100 دولار.