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المالية النيابية تحذر البنك المركزي من انهيار الدينار العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-21T08:11:01+0000
المالية النيابية تحذر البنك المركزي من انهيار الدينار العراقي

شفق نيوز/ حذرت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، البنك المركزي من انهيار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، فيما طالبت الحكومة بفرض إجراءات على المصارف الاهلية والسيطرة على السوق.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مخاوف من انهيار العملة العراقية في الفترة المقبلة بسبب استمرار التخبط الحكومي وعدم السيطرة على سعر صرف الدينار امام الدولار الامريكي".

وأضاف إن "فقدان السيطرة على سعر الصرف قد يدفع ذلك إلى انهيار العملة في الفترة المقبلة"، مبينا إن "الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي مطالبون بفرض إجراءات مناسبة والسيطرة على السوق والحفاظ على سعر الصرف تجنبا الانهيار العملة العراقية".

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