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المالية النيابية تتوقع احتساب برميل النفط بـ45 دولارا في موازنة 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-25T17:21:04+0000
المالية النيابية تتوقع احتساب برميل النفط بـ45 دولارا في موازنة 2021

شفق نيوز/ توقعت اللجنة المالية النيابية، يوم الاربعاء، احتساب سعر برميل النفط الواحد بمشروع قانون الموازنة العامة بـ45 دولارا، فيما أكدت أن مدة شهر لا تكفي للتصويت على القانون.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار لوكالة شفق نيوز؛ أن "قانون الموازنة العامة للعام 2021 سيصل إلى مبنى مجلس النواب بعد إقراره وإرساله من قبل مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن "العجز المالي بالموازنة ستقدر بـ50% من حجم النفقات الفعلية".

وأضاف أن "سعر برميل النفط يحتسب على أساس 40,51 دولارا، إلا أن بعد ارتفاع أسعار النفط نتوقع احتساب السعر بـ45 دولار للبرميل الواحد".

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