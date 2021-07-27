المالية النيابية: انخفاض صادرات النفط سيؤثر على العجز بالموازنة

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن انخفاض صادرات النفط العراقية بمقدار مليون برميل عن الشهر الماضي، فيما أشارت إلى أن الانخفاض سيؤثر على العجز المالي بقانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي لـوكالة شفق نيوز؛ إن "الإيرادات النفطية لشهر حزيران انخفضت عن شهر أيار الماضي بمقدار مليون برميل عن الصادرات السابقة"، لافتا إلى أن هذا الانخفاض سيؤثر على الإيرادات والعجز المالي بقانون الموازنة للعام 2021".

وأضاف إن "ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية لن تكون كافية لسد العجز المالي بقانون الموازنة بسبب قرار تخفيض الإنتاج النفطي الصادر من منظمة أوبك بلس".

وبين الشبكي، إن "العراق يحصل شهريا من الايرادات النفطية بنحو 6 مليار دولار، إلا أن انخفاض الإنتاج سيؤثر على الإيرادات المالية في الفترة المقبلة".

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، أمس الاثنين، عن تصدير 86 مليونا 765 الفاً و589 برميلاً، بإيرادات بلغت 6 مليارات و143 مليوناً و106 الاف دولار.