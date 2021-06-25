المالية النيابية: انخفاض سعر الصرف حاليا لا يعني عودة الدولار للسعر القديم

شفق نيوز/ اعتبرت اللجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، إن انخفاض سعر صرف الدولار امام الدينار لا يعني عودته إلى السعر السابق.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز؛ إن "اللجنة المالية النيابية استضافت في الأسبوع الماضي محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، وتم مناقشة الخطوات التي وعد البنك بتنفيذها لتقليل تداعيات تغيير سعر صرف العملة والآثار المترتبة عليه".

وأضاف إن "انخفاض سعر صرف الدولار امام الدينار وارتفاع اسعار النفط لا يعني عودة سعر صرف لـ100 دولار لـ118 الف دينار".

وتابع كوجر؛ عن "جميع اللقاءات والمباحثات التي أجريت مؤخرا لن تنفع دون قرار صادر من الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السابق".