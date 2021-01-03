المالية النيابية: البرلمان لا يمتلك صلاحية إعادة سعر الصرف

شفق نيوز/ جددت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، تأكيدها عدم قدرة مجلس النواب على إعادة سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز؛ إن "البرلمان لا يمتلك أي صلاحية بإعادة سعر صرف الدينار امام الدولار، وبنفس الوقت سيعمل على تخفيض النفقات و اجراء مناقلات للأموال لدعم الصناعة والمنتج الوطني".

وأضاف كوجر، إن "قرار تحديد وإعادة سعر صرف الدولار بيد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وهم من يتحملان أيضا مسؤولية التداعيات بزيادة الأسعار نتيجة انخفاض قيمة الدينار امام الدولار وتأثيرها على المواطنين وأصحاب الدخل المحدود".

وأعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.