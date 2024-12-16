المالية النيابية: الاقتصاد العراقي لن يتأثر بالوضع السوري

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي، يوم الاثنين، أن الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة إجراءات مهمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا.

وأوضح الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، أن الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي أو على سعر صرف الدولار في السوق المحلية.

وأضاف أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي مستقر حالياً، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تقليص الفجوة بين سعر الصرف الموازي والسعر الرسمي لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

وتشهد أسواق العملة لا سيما في إقليم كوردستان تغييرات لافتة مع الارتفاع "المفاجئ" لقيمة الليرة السورية مقابل الدينار العراقي.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، تواصل الليرة السورية صحوتها مقابل العملات الأخرى، لا سيما الدولار الأمريكي الذي تراجع بنسبة تراوحت بين 18 الى 20% خلال تعاملات الأيام الماضية.