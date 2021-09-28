المالية النيابية: ارتفاع أسعار النفط لا يكفي لتغطية النفقات الحكومية

شفق نيوز/ عدّت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار النفط لا تكفي لتغطية النفقات الحكومية بقانون الموازنة، فيما لفتت إلى أن العراق يصدر مليونين و500 ألف برميل يوميا.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي لـوكالة شفق نيوز، إن "العراق كان يصدر بحدود ثلاثة ملايين و500 ألف برميل يوميا، إلا إنه بعد أتفاق منظمة أوبك بخفض قيمة الصادرات للدول الأعضاء، أصبح يصدر مليونين و500 ألف برميل يوميا".

وأضاف إن "اتفاق أوبك كان سبباً في تقليل الإيرادات المالية العائدة لخزينة الدولة من صادرات النفط، بالتالي إن ارتفاع أسعار النفط لا تكفي لتغطية النفقات الحكومية بقانون الموازنة".