سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالية النيابية: ارتفاع أسعار النفط لا يكفي لتغطية النفقات الحكومية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-28T16:19:24+0000
المالية النيابية: ارتفاع أسعار النفط لا يكفي لتغطية النفقات الحكومية

شفق نيوز/ عدّت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار النفط لا تكفي لتغطية النفقات الحكومية بقانون الموازنة، فيما لفتت إلى أن العراق يصدر مليونين و500 ألف برميل يوميا.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي لـوكالة شفق نيوز، إن "العراق كان يصدر بحدود ثلاثة ملايين و500 ألف برميل يوميا، إلا إنه بعد أتفاق منظمة أوبك بخفض قيمة الصادرات للدول الأعضاء، أصبح يصدر مليونين و500 ألف برميل يوميا".

وأضاف إن "اتفاق أوبك كان سبباً في تقليل الإيرادات المالية العائدة لخزينة الدولة من صادرات النفط، بالتالي إن ارتفاع أسعار النفط لا تكفي لتغطية النفقات الحكومية بقانون الموازنة".

related

المالية البرلمانية تكشف تفاصيل التغييرات التي جرت الموازنة العراقية

Date: 2021-04-01 10:12:50
المالية البرلمانية تكشف تفاصيل التغييرات التي جرت الموازنة العراقية

تراجع صادرات العراق النفطية الى كوريا الجنوبية

Date: 2021-08-01 08:08:32
تراجع صادرات العراق النفطية الى كوريا الجنوبية

تراجع صادرات العراق النفطية الى الصين بنسبة 40%

Date: 2021-07-25 09:07:59
تراجع صادرات العراق النفطية الى الصين بنسبة 40%

شفق نيوز تنشر مسودة قانون الموازنة متضمنة تفاصيل ميزانية الإقليم

Date: 2020-12-17 08:12:03
شفق نيوز تنشر مسودة قانون الموازنة متضمنة تفاصيل ميزانية الإقليم

الكاظمي يوجه بعقد جلسة خاصة لإقرار قانون الموازنة

Date: 2020-09-08 10:52:28
الكاظمي يوجه بعقد جلسة خاصة لإقرار قانون الموازنة

ارتفاع الصادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي

Date: 2021-08-15 05:39:09
ارتفاع الصادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي

سومو تكشف لشفق نيوز اخر التطورات بشأن تزويد الأردن بالنفط الخام

Date: 2021-05-10 07:25:21
سومو تكشف لشفق نيوز اخر التطورات بشأن تزويد الأردن بالنفط الخام

الرئيس العراقي يصادق على الموازنة العامة

Date: 2021-04-08 10:40:54
الرئيس العراقي يصادق على الموازنة العامة