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المالية النيابية: ارتفاع أسعار النفط سيغطي عجز موازنة 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-08T08:17:12+0000
المالية النيابية: ارتفاع أسعار النفط سيغطي عجز موازنة 2021

شفق نيوز / أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، أن العجز المالي بقانون الموازنة العامة للعام الحالي يقدر بحوالي 32 تريليون دينار، مؤكدة أن ارتفاع أسعار النفط سيمكن الحكومة من تغطية العجز.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "إجمالي النفقات بقانون الموازنة العامة للعام 2021 بلغ 129 تريليون دينار، إلا إن العجز المالي بالقانون يقدر بحوالي 32 تريليون".

وأضاف، أن "احتساب برميل النفط الواحد في قانون الموازنة العامة للعام 2021، كان قد ثبت بـ45 دولارا، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط سيغطي نفقات العجز المالي، ويوفر تخصيصات مشروع البترودولار والتزامات أخرى لوزارة المالية".

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

ويعيش البلد أزمة اقتصادية خانقة منذ مطلع 2020، جراء تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.

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