المالية النيابية: ارتفاع اسعار النفط سيساهم باستقرار صرف الدولار

شفق نيوز/ رجحت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، أن يساهم ارتفاع اسعار النفط باستقرار سعر صرف الدولار الامريكي إمام الدينار العراقي في الاسواق المحلية.

وقال عضو اللجنة احمد الحاج رشيد لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار النفط في الاسواق العالمية سجلت أعلى سعر لها منذ سنوات بعد اتفاق مجموعة أوبك، خصوصاً بعد زيادة الطلب على النفط في الآونة الأخيرة".

وأضاف أن "ارتفاع سعر صرف الدولار أثر على المواطن واصحاب الدخل المحدود وتسبب ذلك بارتفاع اسعار العقارات والمواد الغذائية والانشائية وجميع السلع والبضائع التجارية".

وبين رشيد، أن "ارتفاع اسعار النفط سيساهم باستقرار سعر صرف الدولار إمام الدينار العراقي من خلال قيام البنك المركزي بضخ العملة في السوق للسيطرة على تغير اسعار الصرف".

واستمرت اسعار النفط، اليوم، بالارتفاع بعد صعود أمس مع إلغاء محادثات الإنتاج لدول أوبك+ ، لكن المخاوف من أن الأعضاء قد يبدأون في زيادة الإنتاج حدت من المكاسب.

وبعد قرار الحكومة العراقية بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي أواخر العام 2020، وصل سعر صرف كل 100 دولار الى 145 ألف دينار، ما أدى لاتفاع كبير بالاسعار في السوق العراقية.

وتم تثبيت هذا السعر في الموازنة الاتحادية لسنة 2021، ومنذ ذلك الحين ولغاية الان لم يشهد سعر صرف الدولار استقراراً حيث استمر لمدة نحو ثلاثة أشهر دون سعر الصرف الرسمي، ليرتفع في الاشهر الاخيرة ويصل الى 151 الف دينار لكل 100 دولار.