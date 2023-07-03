المالية: المصارف تتوقف عن استقبال الزبائن لغرض الجرد نصف السنوي

شفق نيوز/ اعلن مصدر مسؤول في وزارة المالية، يوم الاثنين، عن توقف المصارف كافة عن استقبال الزبائن لأغراض الجرد نصف السنوي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "الائتمانات والتسهيلات المصرفية ستتوقف اليوم لأغراض تطبيق الحسابات والموازنات نصف السنوية، وبالتالي سوف لن يكون هناك استقبال للزبائن هذا اليوم".

واضاف ان "المصارف ستستأنف أعمالها غدا الثلاثاء"، مؤكدا أن "رواتب المتقاعدين لن تتأثر في حال اطلاقها بهذا الامر لأنها ترفع الكترونيا".