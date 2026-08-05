المالية العراقية والبنك الدولي يباشران بإعداد خارطة طريق التحول الرقمي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الأربعاء، المباشرة بتنفيذ متطلبات إعداد خارطة الطريق التنفيذية للتحول الرقمي بالتعاون مع البنك الدولي.

وبحسب بيان للمالية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن ذلك جاء خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة علي كريم مع وفد البنك الدولي برئاسة إيمانويل ساليناس، وحضور المديرين العامين لدوائر الدين العام والموازنة والمحاسبة وأعضاء الفريق الوطني للتحول الرقمي.

وبينت الوزارة أن المباشرة جاءت من خلال اعتماد منهجية عمل متكاملة لتقييم الواقع المؤسسي، وتحديد الأولويات والأدوار، ووضع الجداول الزمنية، والمخرجات ومؤشرات الأداء، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد وكيل الوزارة أن التحول الرقمي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للإصلاح المالي والإداري، ويسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة.

بدوره، جدد وفد البنك الدولي التزامه بمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري ونقل الخبرات الدولية، دعماً لتنفيذ البرنامج الحكومي وتحديث منظومة الإدارة المالية في العراق، وفق البيان.

يذكر أن مستشار رئيس الوزراء للتحول الرقمي حسن الخطيب كان قد أقر في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، بأن "نسبة الرقمنة في العراق لا تتجاوز 1%، بسبب الافتقار إلى الكفاءات المطلوبة في خلق نظام رقمي متكامل"، مستدركاً بالقول إن "هناك محاولات لتطوير الكفاءات من خلال التدريب على التكنولوجيا الرقمية".

وكانت الحكومة العراقية قد تبنت ملف التحول الرقمي الشامل كركيزة أساسية في خطة التنمية الوطنية الخمسية (2024 - 2028) لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد.

وتتكامل هذه الخطة مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة العامة بالتعاون مع جهات دولية مثل البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي.