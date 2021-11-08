المالية العراقية: إستعادة أكثر من 1000 عقار يعود للدولة شغلها متجاوزون

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الاثنين، عن إستعادة نحو 1000 عقار يعود للدولة تم التجاوز عليها من قبل "متجاوزين".

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن توجيهاً مباشراً صدر من قبل وزير المالية علي عبد الأمير علاوي تمكن خلاله دائرة عقارات الدولة من إستعادة مايقارب أكثر من ألف عقار عائد للدولة العراقية التي كان يشغلها أشخاص متجاوزين على المال العام من جهات مختلفة ".

وأشار البيان، إلى أن "الإجراء يندرج ضمن خطة الوزارة الخاصة بإستعادة كافة العقارات المتجاوز عليها بالتنسيق مع هيئة النزاهة ودائرة التسجيل العقاري".

وبينت أن "خطة إستعادة تلك العقارات تستهدف جميع الأملاك التي ترجع عائديتها للدولة العراقية في داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع وزارة الخارجية".

وأشارت إلى أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تبنتها الورقة البيضاء في تعظيم جانب الإيرادات العامة والحد من حالات إستغلال موارد الدولة".