المالية العراقية تؤيد اطروحة الصدر وتعدها منسجمة مع "الورقة البيضاء"

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية العراقية، يوم السبت، تأييدها لأطروحة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لدرء العجز الاقتصادي الذي نشر عبر حسابة الرسمي في موقع "تويتر".

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "ترحب بطرح السيد مقتدى الصدر كونها جاءت متوافقة مع رؤية رئيس مجلس الوزراء، التي استندت اليها الورقة البيضاء، وتبنتها وزارة المالية والحكومة، من أجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتنمية قدراته الإنتاجية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها لغرض سد العجز الاقتصادي ودعم الاستثمار في العراق".

ودعت وزارة المالية، الكتل السياسية كافة الى "تكاتف الجهود واستثمار اطروحة السيد الصدر للتصويت على الورقة البيضاء لأنها وضعت لإصلاح إدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة المالية الراهنة، وفصلت الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية على المستويين المتوسط والبعيد، ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي رقم «5» لسنة 2020، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لمواجهة التحديات المقبلة".

وحذرّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم السبت، من الاقتراض المالي الداخلي والخارجي لسد العجز الحاصل في الميزانية العامة، ومن اجل دفع المرتبات التي اخفقت الحكومة الاتحادية في صرفها بموعدها المحدد خلال الاشهر الماضية، وقدمّ عددا من النقاط التي اعتبرها بدائل لتجنب الإقتراض.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في 22 حزيران 2020، عن اعداد ما سماها "الورقة البيضاء"، وتتضمن إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية، ومن المقرر ارسالها الى البرلمان العراقي لغرض مناقشتها.

وتواجه حكومة الكاظمي انتقادات متزايدة جراء عجزها عن تأمين السيولة الكافية لصرف رواتب موظفي الدولة، وهو ما قد يعرضها لضغوطات هائلة في الأشهر المقبلة.

ومع انقضاء أسبوع من شهر تشرين الثاني الحالي، لم تصرف الحكومة لغاية الآن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول المنصرم.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.