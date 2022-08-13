المالية العراقية تنفي تعطل دفع رواتب الموظفين وتقدم مقترحاً بغياب موازنة 2023

شفق نيوز/ نفى وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، يوم السبت، شائعات تحدثت عن تعطل دفع رواتب الموظفين أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية القائمة.

وقال علاوي في تصريحات أوردها الاعلام الحكومي وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة لأن هناك موازنة أخرى هي موازنة 2021 وتستطيع الدولة من خلالها تمويل النفقات بمبلغ 100 إلى 120 تريليون دينار".

وأضاف ان "الحكومة لن تستطيع التقدم باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة لأنها ستكون مقيدة ببنود الانفاق لموازنة العام الماضي". واوضح علاوي، "في حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الأمن الغذائي فسيفرض على الحكومة الإنفاق وفق موازنة 2021".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اخباراً تفيد بأن رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين ستتوقف مطلع الشهر الاول من العام المقبل 2023 في حال عدم انعقاد مجلس النواب الذي يعتصم أمامه انصار التيار الصدري للاسبوع الثالث على التوالي.