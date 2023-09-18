المالية العراقية تنفي تعرضها لاختراق الكتروني ونظيرتها الكويتية تقع في "المحظور"

شفق نيوز/ نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، تعرض أنظمتها الإلكترونية إلى محاولة اختراق، بينما تحدثت نظريتها الكويتية عن تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق صباح اليوم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أنظمة الوزارة الإلكترونية إلى محاولة اختراق، عار عن الصحة".

وأكدت أن "جميع الأنظمة المعتمدة للوزارة تعمل بشكل طبيعي، ويتم تأمينها وفق أحدث النظم الأمنية غير القابلة للاختراق والتلاعب".

كما دعت الوزارة إلى "عدم التعاطي مع مروجي الإشاعات، وكل ماينشر خارج مواقعها الرسمية، من أشخاص أو جهات قصدها تشويش وتضليل الرأي العام".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت وزارة المالية الكويتية إن أحد أنظمتها تعرض لمحاولة اختراق في الساعات الأولى من الصباح، لكن الوزارة واصلت العمل بشكل طبيعي، فيما لفتت الى "تقييم مستوى محاولة الاختراق".