المالية العراقية تنفي تصريحات منسوبة للوزيرة بشأن قرار يتعلق برواتب القوات الأمنية

شفق نيوز/ نفت وزارة المالية العراقية، يوم الإثنين، تصريحات منسوية للوزيرة طيف سامي، بشأن خفض رواتب منتسبي الجيش والشرطة وعرقلة تمرير سلم الرواتب.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما نُشر من تصريحات منسوبة لوزيرة المالية بشأن قانون سلم الرواتب للموظفين، غير صحيحة، ولم يصدر أي تصريح عنها يفيد بأن سبب عدم إقرار القانون يعود إلى الرواتب المرتفعة لمنتسبي الجيش والشرطة، أو أنها دعت إلى خفضها".

وشددت الوزارة على أن "هذه الادعاءات وغيرها من المعلومات المضللة لا أساس لها من الصحة"، محذرةً من أن "أي شائعات أو تصريحات ملفقة تهدف إلى تشويه السياسة المالية والمحاسبية ستكون عرضة للملاحقة القانونية".

ودعت جميع الجهات والأفراد إلى "عدم تداول المعلومات غير المؤكدة".

وخلال الساعات الماضية، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا نسب لوزيرة المالية طيف سامي، وفيه:سبب عدم تطبيق سلم الرواتب وتوفير الأموال الى سلم الرواتب، هو رواتب الجيش والشرطة والحشد، فبسببهم يوجد عجز في الموازنة ويجب تخفيضهم من مليون و600 إلى مليون دينار، حتى نستطيع تطبيق سلم الرواتب الجديد".