المالية العراقية تلجأ إلى "المناقلة" لتأمين رواتب هذا الشهر (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم الجمعة، بأن وزارة المالية العراقية أمّنت رواتب شهر كانون الثاني/ يناير عن طريق المناقلة بين الوزارات والدوائر الحكومية.

وأشار المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن المناقلة شملت جميع الدوائر والوزارات، مستشهداً بكتاب لأمانة بغداد تنشره وكالة شفق نيوز أدناه، بـ"مناقلة 8 مليارات و800 مليون دينار عراقي ضمن الموازنة التخطيطية لدائرة ماء بغداد وذلك لأغراض التسوية النقدية".

وكانت وكالة شفق نيوز قد سلطت في تقارير سابقة الضوء على أزمة السيولة الحالية في البلاد لا سيما مع تصاعد حالة القلق والاستياء لدى موظفي الدولة إثر تأخر إطلاق رواتبهم الشهرية.

يشار إلى أن أغلب وزارات ومؤسسات الدولة لم تتسلّم رواتب موظفيها حتى الآن بسبب قلة السيولة المالية، رغم استكمال الإجراءات وإرسال قوائم الرواتب إلى وزارة المالية، ما أدى إلى تأخير صرف المستحقات في ظل شحّ النقد لدى المصارف الحكومية.