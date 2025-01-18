المالية العراقية تفصح عن كتب رسمية حول تمويل رواتب إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشفت وزارة المالية العراقية عن مخاطبات رسمية تتعلق بتمويل رواتب إقليم كردستان، مؤكدة التزامها التام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنه في ضوء الأنباء والتصريحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية من بعض النواب بشأن تمويل تخصيصات ورواتب إقليم كوردستان ضمن الموازنة الاتحادية العامة للدولة، فإن الوزارة تؤكد التزامها الكامل بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بتنفيذ بنود الموازنة.

وأضاف البيان، أن الوزارة أرفقت كافة التوضيحات والكتب الرسمية المتعلقة بالموضوع، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

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