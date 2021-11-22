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المالية العراقية تعلن تحقيق اعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-22T09:05:38+0000
المالية العراقية تعلن تحقيق اعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الاثنين، عن تحقيق العراق "اعلى نمو اقتصادي" بين دول الخليج العربي خلال العام الحالي 2021 .

جاء ذلك في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، مؤكدة أن ذلك "بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخراً، والذي اعرب فيه عن تفاؤله بتسجيل الإقتصاد العراقي معدلات نمو متصاعدة هي الأعلى مقارنة مع دول المنطقة ( الخليج العربي مصر والاردن)".

وقالت الوزارة، إن تقرير الصندوق رجح توقعاته بتعافي الإقتصاد العراقي بعد سلسلة من الإصلاحات الجوهرية في بنُية الإقتصاد المحلي والتي تبنتها الحكومة العراقية ووزارة المالية العام الماضي المتمثلة بالورقة البيضاء للإصلاح المالي والإقتصادي، متوقعاً بالوقت نفسه تحسن سوق النفط العالمية والذي سيدفع بأتجاه تعزيز النمو الاقتصادي للمدى المتوسط.

وأشار بيان المالية العراقية، أن سياسة تطوير وتحسين النشاط غير النفطي التي عملت عليها وزارة المالية عبر دعم مختلف القطاعات المنتجة كان له الأثر الملموس في رفع معدلات التعافي تدريجياً.

وأمس الاحد، نشرت وكالة شفق نيوز، توقعات صندوق النقد الدولي، التي أظهرت أن العراق سيحقق اعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج العربي خلال العام 2021.

وبحسب جدول توقعات الصندوق، فأن العراق يحقق نموا اقتصاديا لعام 2021 اعلى من باقي دول الخليج العربي الغنية بالنفط وبواقع 3.6% ، بينما توقع أن تشهد السعودية نموا اقتصاديا يبلغ 2.8%، وتشهد عمان نمواً اقتصاديا يبلغ 2.5%، وتشهد قطر نموا اقتصاديا يبلغ 1.9%، وتشهد الكويت نموا اقتصاديا يبلغ 0.9%، وتشهد الإمارات نموا اقتصاديا يبلغ 2.2%".، والأردن نموا اقتصاديا يبلغ 2% وتشهد ايران نموا اقتصاديا يبلغ 2.5%، كما تشهد تركيا نموا اقتصاديا يبلغ 9%,

 

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