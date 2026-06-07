المالية العراقية تطلق مستحقات الفلاحين

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير المالية فالح ساري، يوم الأحد، إطلاق مستحقات الفلاحين بعد استكمال الإجراءات المالية اللازمة لصرفها، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها في جميع المحافظات.

وأكد الوزير في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الخطوة تأتي دعماً للفلاح العراقي وتعزيزاً للأمن الغذائي الوطني، مشيراً إلى أنها تعكس التزام الحكومة بحقوق المزارعين ودعم القطاع الزراعي بوصفه أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وثمّن وزير المالية جهود الفلاحين في زيادة الإنتاج المحلي، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم هذا القطاع وتوفير مستلزمات نجاحه.

وفي الثالث من شهر أيار الماضي، تظاهر العشرات من الفلاحين من وسط وجنوب العراق في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وتعويضاتهم، قبل أن يتوجهوا نحو المنطقة الخضراء، حيث تدخلت قوات حفظ النظام لتفريقهم باستخدام خراطيم المياه.

وطالب الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، وعدد من النواب بالتحقيق في طريقة تعامل القوات الأمنية مع التظاهرة ومحاسبة المقصرين، وسط دعوات رسمية لتلبية مطالب الفلاحين.