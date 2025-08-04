المالية العراقية تطلق تمويل رواتب المتقاعدين وتوضح سبب التأخير

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الاثنين، إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب الماضي، وأوضحت سبب تأخير اطلاقها.

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب 2025.

وأكدت الدائرة أنها استكملت إجراءات تحويل مبالغ التمويل إلى هيئة التقاعد الوطنية، لصرفها من قبل المصارف المعنية وفق السياقات المعتمدة.

وأوضحت أن تأخير صرف الرواتب جاء بسبب تزامن عطلة نهاية الأسبوع للبنوك الخارجية في إرسال أموال التحويلات المالية عن مبيعات النفط، ما أدى إلى تأجيل عمليات التحويل المالي التي تُنفذ في الأيام الرسمية فقط، مبينة ان الرواتب مؤمنة بالكامل لغاية نهاية السنة المالية الحالية ولاصحة لإدعاءات وجود نقص في السيولة.

ودعت الوزارة المتقاعدين إلى متابعة إشعارات المصارف اعتباراً من اليوم، مشيرةً إلى أن الصرف سيتم تباعاً خلال الساعات المقبلة.