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المالية العراقية تطلق تمويل رواتب المتقاعدين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-05T09:35:25+0000
المالية العراقية تطلق تمويل رواتب المتقاعدين

شفق نيوز/ اوعزت وزارة المالية يوم الثلاثاء بالاطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الثاني  ٢٠٢١.

ويعاني العراق من صعوبة توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً التي تعتمد عليها الموازنة الاتحادية وبنسبة 90%.

واقر مجلس النواب العراقي العام الماضي قانون العجز المالي، والذي يسمح بموجبه للحكومة العراقية الاقتراض المالي بهدف تمويل الرواتب.

ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

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