المالية العراقية تطلق تمويلات رواتب الشهر الجاري

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية، يوم الأربعاء، عن المباشرة بإطلاق تمويلات الرواتب لشهر آيار/مايو الجاري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت بإطلاق تمويلات الرواتب للشهر الحالي آيار/ مايو 2025، وذلك بعد استكمال الإجراءات كافة المتصلة بعملية تنظيم الصرف".

ودعت الوزارة "وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات كافة، إلى الالتزام بمتطلبات التمويل الشهرية، مع مراعاة الالتزام بجدول تمويل الرواتب المعتمد".