المالية العراقية تطلب "دعماً ثنائياً" من البنك الدولي

شفق نيوز/ أكدت وزير المالية العراقية طيف سامي، يوم الثلاثاء، الحاجة لدعم تقني وتمويلي لتوجيه الموارد نحو مشاريع تعزز الاستدامة، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فيما أكدت بعثة البنك الدولي لقطاع البيئة، الاستعداد لتقديم خبرات فنية وتمويل إضافي لمشاريع تعالج آثار تغيّر المناخ، وتدعم التنمية البيئية.

وذكر بيان لوزارة المالية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزير سامي استقبلت وفد بعثة البنك الدولي لقطاع البيئة برئاسة المدير الإقليمي مسكرين بهريني، في لقاءٍ ناقش تعزيز التعاون في مجالات الإصلاح المالي والتنمية البيئية المستدامة".

وبحسب البيان، فقد تطرق اللقاء إلى مشاريع البنك الدولي ذات الصلة بحماية البيئة وتحسين إدارة الموارد، لا سيما المبادرات التي تهدف إلى دمج الاعتبارات البيئية في السياسات المالية، وتطوير آليات إنفاق تدعم التكيف مع تغيّر المناخ.

وشددت الوزير سامي، وفق البيان، على أهمية التكامل بين الإصلاح المالي والسياسات البيئية، مؤكدةً حرص الوزارة على توجيه الموارد نحو مشاريع تعزز الاستدامة، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرةً إلى الحاجة لدعم تقني وتمويلي في هذا الإطار.

من جانبها، أكدت بهريني "التزام البنك الدولي بدعم العراق في بناء منظومة مالية يُراعى فيها التحديات البيئية، مع الاستعداد لتقديم خبرات فنية وتمويل إضافي لمشاريع تعالج آثار تغيّر المناخ، وتدعم التنمية البيئية".

وأشار البيان إلى أن اللقاء اختُتِم بالاتفاق على تكثيف التنسيق في تنفيذ المشاريع البيئية المشتركة، وتوسيع الشراكات لضمان توظيف أفضل للموارد في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.