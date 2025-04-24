المالية العراقية تطرح إصدارية جديدة من السندات بقيمة تفوق 2.2 تريليون دينار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، يزك الخميس، عن طرح الإصدارية الثالثة من السندات الوطنية للاكتتاب العام، بقيمة إجمالية بلغت تريليونين و262 ملياراً و942 مليون دينار عراقي.

وقالت المالية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن طرح هذه السندات يتم عبر دائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، مبينة أن السندات تشمل فئتين؛ الأولى بقيمة 500 ألف دينار عراقي، وتمنح عائداً سنوياً بنسبة 8% يُدفع كل ستة أشهر ولمدة سنتين، فيما تبلغ قيمة الفئة الثانية مليون دينار عراقي، وتمنح عائداً سنوياً بنسبة 10% يُدفع كل ستة أشهر ولمدة أربع سنوات.

وأضافت، أن فترة الاكتتاب على هذه السندات تبدأ من العشرين من نيسان 2025 وتستمر حتى العشرين من أيار 2025.

ويجري الاكتتاب، وفق البيان، من خلال تقديم طلبات الشراء لدى فروع المصارف المجازة من البنك المركزي العراقي، مع إرفاق المستندات التعريفية المطلوبة، وتحويل المبلغ عبر نظام RTGS في يوم الاكتتاب، ويتسلم المكتتب إيصالاً مؤقتاً حتى الانتهاء من تجهيز السند وتسليمه لاحقاً.

ودعت وزارة المالية المواطنين والمستثمرين والشركات إلى الاستفادة من هذا الإصدار الذي يتمتع بعوائد ثابتة وضمان حكومي، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في دعم الاستقرار المالي وتعزيز فرص الاستثمار المحلي.