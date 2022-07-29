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المالية العراقية تصدر توضيحا حول كتاب تعيين العقود

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-29T12:36:54+0000
المالية العراقية تصدر توضيحا حول كتاب تعيين العقود

شفق نيوز/ نفت وزارة المالية، يوم الجمعة، نفيا قاطعا صحة صدور الكتاب المزور المنسوب اليها و المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن تعيين عقود وزارة النقل / موظفي مطار الناصرية .

ودعت الوزارة في بيان اليوم المواطنين ووسائل الإعلام كافة إلى "توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار والمعلومات التي تسبب إرباكاً بين أبناء شعبنا ، والرجوع الى المصادر الرسمية المعروفة للتأكد من مصداقية الاخبار قبل تداولها وطرحها للرأي العام .

كما وتحمل الوزارة الجهات التي تقوم بالتزوير ونشر المعلومات المغلوطة ، وهي تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الاخبار الكاذبة والمفبركة ، بحسب القوانين والانظمة التي يكفلها القضاء العراقي الموقر .

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