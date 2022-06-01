المالية العراقية تخصص 500 مليار دينار جديدة لدعم مستحقات الفلاحين والمزارعين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة العراقية، الاربعاء، عن مبالغ دعم جديدة لمستحقات الفلاحين والمزارعين خصصتها وزارة المالية هذا اليوم للتجارة.

وقال وزير التجارة علاء الجبوري في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزارة المالية خصصت هذا اليوم مبلغ 500 مليار دينار جديدة لدعم مستحقات الفلاحين والمزارعين للموسم التسويقي للحنطة للعام 2022.

وتابع الجبوري، ان مجموع المبلغ الذي قدمته وزارة المالية هذا الموسم وصل الى تيرليون عراقي في اطار دعم القطاع الزراعي ودعم المزارعين والمسوقين لمحصول الحنطة، وبما يسهم في زيادة الانتاج الزراعي ودعم الفلاحين والمزارعين.

وثمن الجبوري، الدعم الكبير المقدم من قبل وزير المالية علي علاوي في متابعة مستحقات الفلاحين والمزارعين، مؤكدا ان الدعم الذي اولاه وزير المالية لانجاح الموسم التسويقي هذا العام من خلال دفع مستحقات الفلاحين اسهم الى حد كبير في انهاء هذا الملف وتقديم الدعم للفلاحين.

واشار الجبوري الى ان الموسم التسويقي لمحصول الحنطة حقق نجاحا كبيرا من خلال الدعم الحكومي للقطاع الزراعي، من خلال استلام كافة الكميات المسوقة من الفلاحين، سواء كان داخل او خارج الخطة او من خلال زيادة سعر الطن الواحد من محصول الحنطة الذي وصل الى 850 الف دينار، فضلا عن دفع مستحقات الفلاحين بشكل عاجل جدا وخلال 72 ساعة.

ودعا الجبوري الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة هذا الموسم الى مراجعة المراكز التسويقية في بغداد والمحافظات لغرض استلام المبالغ الخاصة بالكميات التي سوقت هذا الموسم.