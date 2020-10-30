المالية العراقية تتوصل الى خيار يؤمن ما تبقى من رواتب في عام 2020

شفق نيوز/ قالت وزارة المالية يوم الجمعة انه لا خيار امام الحكومة الاتحادية في تأمين الرواتب سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل حتى نهاية العام الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الأسبوع الماضي ، تم الإدلاء بعدد من التصريحات العامة والاستفسارات التي أثيرت بشأن التأخير في دفع رواتب شهر تشرين الاول. يأتي ذلك في أعقاب التأخير في دفع رواتب شهر ايلول"، لافتة إلى انها "أكدت مرارا أن الإيرادات الحالية للحكومة ، في ظل انخفاض أسعار النفط و التزام العراق بقرارات أوبك المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي ، غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للحكومة. في الوقت الحالي ، تقل عائدات النفط الشهرية عن 50٪ من النفقات الجارية للحكومة. نتوقع أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب".

وأضافت " لمعالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة ، شرعت وزارة المالية في برنامج من ثلاثة محاور لمعالجة القضايا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى التي تؤثر على الاقتصاد العراقي"، موضحة بالقول "بالنسبة إلى الفترة القصيرة جدًا ، من الآن وحتى نهاية عام 2020 ، لا ترى وزارة المالية أي خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية ، والتي سيتم خصمها بعد ذلك من البنك المركزي. جميع الخيارات الأخرى ، مثل زيادة الإيرادات من الگمارك أو الضرائب او الجبايات من قطاع الكهرباء، ببساطة غير ممكنة على المدى القصير".

وتابعت "على الرغم من ضرورة ترشيد وتفعيل توليد الإيرادات الاخرى غير النفطية ، فإن مثل هذه الإجراءات لن تعوض ، على المدى القصير ، عن النقص في عائدات النفط ، بالنظر إلى هيكل اقتصادنا. تتطلب جميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بإدارة كشوف رواتب القطاع العام موافقة تشريعية قبل أن تُترجم إلى تخفيضات في الإنفاق أو توليد إيرادات".

ونوهت وزارة المالية إلى أنها "لا تسعى إلى زيادة الدين العام إلا إذا كان ذلك ضرورياً وتكون خدمتها مستداما"، مشيرة إلى أن "مديونية العراق في الوقت الحاضر ليست مفرطة مقارنة بحجم اقتصاده، نمت المديونية العامة في العالم بشكل هائل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، لمعالجة العواقب السلبية لجائحة كورونا".

وأوضحت "على الصعيد العالمي ، يقترب الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 100٪. في العراق لا يزال أقل من 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك ، فإن وزارة المالية تدرك الحاجة إلى توخي الحيطة في طريقة تمويل العجز في المالية العامة.

ولفتت وزارة المالية إلى أنها "كانت منفتحة وشفافة فيما يتعلق بحالة المالية العامة وأصدرت معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عندما طلبها مجلس النواب. تدرك الوزارة المخاوف التي يمكن أن تنشأ نتيجة التأخير في الوفاء بالتزامات الإنفاق الحكومي. يختلف الوضع اليوم اختلافًا جوهريًا عن الفترات السابقة عندما تعرضت المالية العامة لضغوط نتيجة انخفاض عائدات النفط. لم ينمو الإنفاق العام بسرعة في السنوات الخمس الماضية فحسب ، بل إن الانخفاض في إنتاج النفط وأسعاره كان أطول وأعمق من الفترات السابقة ، في ظل اقتصاد عالمي صعب".

وأشارت إلى أنها "طلبت من مجلس النواب تخويلها اقتراض 41 تريليون دينار لما تبقى من السنه الحالية لمواجهة العجز في تمويل مدفوعات الرواتب والتقاعد ومستحقات عام 19 وعام 20 ونفقات الأخرى والمشاريع الاستثمارية"، مبينة أنها "تخطط لإدخال إصلاحات كبيرة تؤثر على المالية العامة في موازنة 2021".

وقالت "إذا تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب ، فإننا نعتقد أنها ستشكل الأسس لمعالجة قضايا الاقتصاد على المدى المتوسط ​​وترشيد المالية العامة خلال الفترة من 2021 إلى 2023".

وتابعت "لعبت وزارة المالية دورًا أساسيًا في قيادة الفريق الذي وضع الورقة البيضاء. وتهدف هذه إلى تحليل المشاكل الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد العراقي وتقديم حلول مفصلة لحلها. يهدف برنامج الإصلاح هذا إلى إعادة توجيه محاور الاقتصاد العراقي. سيتطلب برنامج الإصلاح قدراً كبيراً من العمل التشريعي والمؤسسي ولا يمكن تنفيذه دون دعم مجلس النواب".