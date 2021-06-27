المالية العراقية تتجه لتخفيف النفقات في موازنة الدولة

شفق نيوز/ أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، يوم الأحد، على ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية لرفد خزينة الدولة بمصادر أخرى.

وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن علاوي ترأس جلسة متابعة تنفيذ الورقة البيضاء بحضور مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي للجنة الاصلاح الاقتصادي علاء الساعدي ووكيل الوزارة ومستشاري وزير المالية وعدداً من المديرين العامين، لمتابعة تنفيذ المشروعات التي أقرتها خطة الإصلاح المالي والاقتصادي المتعلقة بمحور النفقات الحكومية، والمتضمنة مشروع تقليص الفجوة في عجز الموازنة العامة عند مستويات آمنة.

واضاف ان المجتمعين ناقشوا ايضا مشروع الانفاق العام والعمل نحو توجيهه لتعزيز الجانب الاستثماري ذي المردودات الايجابية لصالح مجمل الاقتصاد الوطني.

وبين اعلام الوزارة انه تمت مناقشة دراسة الدعم الحكومي للشركات العامة وتركيز الدعم باتجاه القطاعات والشركات المنتجة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي.

وأكد وزير المالية، بحسب البيان، على مواصلة الجهود والعمل باتجاه تعظيم الايرادات غير النفطية والتوجه نحو تخفيف النفقات المالية التي تتحملها موازنة الدولة نتيجة أعباء الدعم المالي للشركات العامة ذات النسب العالية التي تلقي بظلالها من أثار سلبية على تنمية وتطوير باقي القطاعات المنتجة.