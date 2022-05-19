المالية العراقية تباشر بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر أيار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، المباشرة باطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر ايار الحالي.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت، اليوم، باطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر ايار الحالي، مبينة أن دائرة المحاسبة استأنفت اعتبارا من اليوم بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر ايار .

ودعت الوزارة كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات بمراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدأ باجراءات التمويل .