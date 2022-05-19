سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالية العراقية تباشر بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر أيار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-19T05:56:14+0000
المالية العراقية تباشر بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر أيار

شفق نيوز/ أعلنت  وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، المباشرة  باطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر ايار الحالي.   

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت، اليوم، باطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر ايار  الحالي، مبينة أن دائرة المحاسبة استأنفت اعتبارا من اليوم بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر ايار  .

ودعت الوزارة كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات بمراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدأ باجراءات التمويل .

related

المالية تطلق رواتب موظفي الدولة للشهر الحالي

Date: 2022-02-21 05:54:34
المالية تطلق رواتب موظفي الدولة للشهر الحالي

خبر سار لمنتسبي الداخلية العراقية

Date: 2020-11-17 06:24:08
خبر سار لمنتسبي الداخلية العراقية

الكاظمي يصدر توجيهاً عاجلاً بشأن رواتب المتقاعدين

Date: 2020-11-03 11:37:19
الكاظمي يصدر توجيهاً عاجلاً بشأن رواتب المتقاعدين

فتح طريق جديد أمام المالية العراقية لصرف رواتب الموظفين

Date: 2020-10-06 10:23:19
فتح طريق جديد أمام المالية العراقية لصرف رواتب الموظفين

البرلمان العراقي يؤكد المخاوف بشأن رواتب الموظفين

Date: 2020-10-22 10:25:59
البرلمان العراقي يؤكد المخاوف بشأن رواتب الموظفين

الحكومة تطمئن الموظفين والمتقاعدين وتعلن: سد عجز الموازنة الكبير سيكون بالاقتراض

Date: 2020-09-14 14:16:54
الحكومة تطمئن الموظفين والمتقاعدين وتعلن: سد عجز الموازنة الكبير سيكون بالاقتراض

مسؤول حكومي: اسعار الدولار لا تتأثر بتوزيع الرواتب

Date: 2021-12-21 09:36:38
مسؤول حكومي: اسعار الدولار لا تتأثر بتوزيع الرواتب

المالية العراقية تكشف واردات تشرين الأول وتعلق صرف الرواتب بالبرلمان

Date: 2020-10-22 11:04:05
المالية العراقية تكشف واردات تشرين الأول وتعلق صرف الرواتب بالبرلمان