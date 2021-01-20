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المالية العراقية تباشر بتمويل رواتب كانون الثاني

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-20T12:30:45+0000
المالية العراقية تباشر بتمويل رواتب كانون الثاني

شفق نيوز/ باشرت وزارة المالية العراقية، يوم الاربعاء، بتمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني 2021.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز موقعة من مدير عام دائرة المحاسبة في الوزارة، أنه "لغرض البدء بتمويل رواتب شهر كانون الثاني/۲۰۲۱ حيث ان السياق المتبع بأن يتم التمويل بعد يوم (۱۲) من كل شهر ونظرا لقلة السيولة النقدية في الوقت الحالي نرتأي بدء عملية التموين لشهر كانون الثاني/۲۰۲۱ بعد يوم (۲۰) من الشهر الحالي، وبصدد الموضوع، نود بيان مايلي (يتضمن تمويل الرواتب والأجور كافة سواء ضمن فصل تعويضات الموظفين او النفقات التشغيلية لكافة دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا)".

ولفتت إلى "تمويل النفقات التشغيلية لمديريات الخزائن وبنسبة (50 % ) من نسبة ۱۲/۱ من المصروف الفعلي لعام 2020، من الموجود النقدي والنفقات التشغيلية للدوائر الخدمية ودوائر الصحة والدوائر الامنية نسبة 50%".

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