المالية البرلمانية: نحتاج أسبوعاً آخر لمناقشة الموازنة وسنحول الملاحظات إلى نصوص

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، يوم الاثنين، حاجتها إلى أسبوع اخر لمناقشة قانون الموازنة العامة للعام 2021، مؤكدة انها ستحول جميع الملاحظات إلى نصوص لتعديل القانون.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، إن "جلسات اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة مستمرة ولم تنتهِ بعد"، مؤكدا إن "اللجنة تحتاج إلى اسبوع أخر الانتهاء من المناقشة الاولية للقانون الموازنة".

وأضاف إن "اللجنة المالية ستعمل خلال الايام المقبلة على دراسة جميع الملاحظات التي قدمت وتحويلها إلى نصوص لتعديل مواد وفقرات قانون الموازنة".

وكان مجلس النواب أنهى بجلسته الخامسة والثلاثين التي أستأنفت برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس أول أمس السبت، مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2021.

وذكر بيان صادر عن المجلس، ورد لوكالة شفق نيوز، أن النواب طالبوا، خلال مداخلاتهم، بتوزيع الايرادات بشكل عادل بين المحافظات مع مراعاة صرف مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية وتخصيص وصرف المستحقات المالية لحشد وزارة الدفاع ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق اعمار المناطق المحررة وفرض ضرائب على المواد المستوردة التي لها مثيل من المنتج المحلي دعما له، فضلا عن دعم وزارة التعليم من خلال زيادة التخصيصات المالية والاهتمام بمراكز البحث العلمي متسائلين عن اسباب انخفاض دعم مفردات البطاقة التموينية.