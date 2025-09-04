المالية البرلمانية تكشف لشفق نيوز سبب تأخير صرف رواتب المتقاعدين

شفق نيوز- بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، عن سبب تأخير صرف رواتب المتقاعدين، كما أعلنت أنه سيتم صرفها منتصف الأسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية تبدأ بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين ابتداءً من يوم 20 من كل شهر وبشكل تدريجي يتم إيداع المبالغ في حسابات هذه الوزارات إلى نهاية الشهر".

وأضاف أن "المالية تقوم بتمويل هيئة التقاعد دفعة واحدة لما يقارب ثلاثة ملايين متقاعد بمبلغ يصل إلى تريليون و500 مليار دينار، 500 مليار منها من التوقيفات التقاعدية والتريليون المتبقي هو من إيرادات وزارة المالية".

وبين الكاظمي أنه "في بعض الأحيان يكون هناك تأخير في تهيئة السيولة المالية اللازمة بسبب تصدير النفط أو بسبب الإيرادات غير النفطية ونقص السيولة، وهو ما دفع إلى تأخير صرف رواتب المتقاعدين لغاية الآن".

وأشار إلى أن "وزارة المالية ستقوم بصرف رواتب المتقاعدين كحد أقصى يوم الأحد أو الاثنين من الأسبوع المقبل، وهي تعمل على تهيئة وتجهيز السيولة المالية النقدية اللازمة لهذه الرواتب".

ويوم أمس الأربعاء أفاد مصدر مطلع بتأجيل صرف رواتب المتقاعدين إلى إشعار آخر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم تأجيل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكرين لشهر أيلول/ سبتمبر الجاري إلى إشعار آخر لم يتم الإعلان عنه بسبب قلة السيولة المالية، متوقعاً أن يتم توزيعها مع بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه "كان من الأجدر بوزارة المالية أن تقترض من المصارف الحكومية لسد رواتب المتقاعدين الذين هم بحاجة كبيرة لها بدلاً من منح قروض بما يسمى (مبادرة)".

وأشار إلى أن "هيئة التقاعد العامة كانت قد أعلنت قبل أربعة أيام بياناً حول استكمال إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول/ سبتمبر الجاري إلا أنه لم يتم التمويل لغاية الآن"، لافتاً إلى أن "المتقاعدين لديهم ما يُعرف بالصندوق التقاعدي ومن المفترض ألّا تؤثر عليه قلة السيولة المالية".