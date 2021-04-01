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المالية البرلمانية تكشف تفاصيل التغييرات التي جرت الموازنة العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-01T10:12:50+0000
المالية البرلمانية تكشف تفاصيل التغييرات التي جرت الموازنة العراقية

شفق نيوز/ اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، تفاصيل الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب بعد مباحثات ماراثونية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة عملت على تخفيض مبلغ الإنفاق من 164 إلى 129 تريليوناً وتخفيض العجز المالي بقانون الموازنة من 71 تريلونياً إلى 28 تريليون دينار".

وأضاف أن "اللجنة المالية عقدت أكثر من 45 جلسة وقامت بأجراء 55 لقاءً استضافت الوزراء والوكلاء والمحافظين والمسؤولين في الدولة لمناقشة النفقات التشغيلية والاستثمارية بقانون الموازنة".

وبين كوجر، إن "اللجنة قامت بالفترة السابقة بتعديل اغلب مواد قانون الموازنة وأصبحت مسودة الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب مختلفة عن المرسلة من الحكومة".

واكد عضو اللجنة المالية، أن "البرلمان صوت على إن يكون سعر برميل النفط 45 دولارا بدلا عن 42 دولارا وتثبيت سعر صرف الدولار إما الدينار العراقي، مثلما كانت مرسلة من قبل الحكومة".

وبشان تأخير التصويت على الموازنة، أوضح كوجر، إن "الخلافات السياسية هي من أخرت التصويت على قانون الموازنة، فضلا عن المزايدات الانتخابية لبعض الكتل ومطالبتهم بمطالب تعجيزية".

وكان مجلس النواب صوت، مساء أمس الأربعاء، على قانون الموازنة العامة للعام 2021 بعد تأخر دائم ثلاثة أشهر داخل القبة البرلمانية.

كما صوت البرلمان على حصة إقليم كوردستان 12.67 من حجم الموازنة العامة بنحو 10 ترليونات دينار.

وتعثر تمرير موازنة 2020 بسبب خلافات وأزمة مالية، في وقت صوت فيه العراق على موازنة 2019 العامة التي بلغت 106 تريليونات دينار، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار، بعجز بلغ 27.5 تريليون دينار.

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