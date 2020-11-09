المالية البرلمانية تعلن اتفاقاً مع الكاظمي لتمرير "الاقتراض" بمبلغ "مناسب"

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، عن اتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تمرير قانون الاقتراض والمبلغ الذي تراه "مناسباً" بما يضمن تأمين رواتب الموظفين.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن "اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الاعضاء التقت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانون تمويل العجز المالي من اجل صرف رواتب الموظفين والنفقات الضرورية الاخرى".

واكد الجبوري خلال اللقاء الذي ضم ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي والكادر المتقدم في وزارة المالية ان "اللجنة المالية عازمة على تمرير القانون بعد ضغط مبلغ القرض والتركيز على النفقات الضرورية والحاكمة منها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والادوية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا".

وطرح اعضاء اللجنة المالية وفقا لبيان "افكارهم ومقترحاتهم لرئيس الوزراء بشأن الخروج من الازمة المالية الحالية وعدم اتباع سياسة الاقتراض واثقال كاهل الدولة بالديون ، ونتج عن ذلك اتفاق بين الطرفين لعقد لقاء شهري مشترك لتنفيذ تلك المقترحات وفق مبدأ الشراكة والتعاون بين السلطات لتصحيح الوضع الاقتصادي للبلد".

وأشار البيان إلى أن "اللجنة المالية اتفقت على تمرير قانون تمويل العجز المالي وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي تراه اللجنة المالية مناسباً و يضمن تأمين رواتب الموظفين ويحفظ قوتهم ، فضلا عن الاستحقاقات الضرورية الاخرى".



